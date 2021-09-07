حوادث
وفاة مرشح بتازة
فتحت الضابطة القضائية للدرك بتازة، تحقيقا في ظروف وحيثيات وفاة مرشح للانتخابات المقبلة عثر على جثته صباح أول أمس (الأحد)، بمنزله قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة، بناء على أمر النيابة العامة المختصة. واستبعدت المصادر أن يكون الموظف السابق بقيادة باب مرزوقة ومرشح التقدمأكمل القراءة »
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