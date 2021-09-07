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رفاق اليماني يحاكمون تدبير جماعة المحمدية
تحالف اليسار يسعى إلى تحرير مدينة الزهور من هيمنة لوبيات العقار أكد مرشحو تحالف اليسار بالمحمدية، أن مشاركتهم في انتخابات ثامن شتنبر تهدف إلى “تحرير المحمدية من قبضة لوبيات العقار والتجارة”، وتأسيس نموذج جديد للعمل الجماعي يقطع مع ما سبقه من التجارب الفاشلة، بما يسمح بالجواب عن الانتظارات الملحة والآنيةأكمل القراءة »
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