حوادث
إدانة مروج مخدرات بسيدي بنور
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مروج مخدرات يتحدر من الجماعة الترابية الحكاكشة بإقليم سيدي بنور، من ذوي السوابق القضائية وحكمت عليه ب 4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات والسكر العلني. وجاء إيقافهأكمل القراءة »
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