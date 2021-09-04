حوادث
اختفاء “حراكين” أبحرا من الحسيمة
أطلقت عائلتا شابين يتحدران من جماعة بني بونصار بإقليم الحسيمة، نداء استغاثة للبحث عنهما، بعد أن انقطعت أخبارهما منذ الجمعة الماضي. وقالت العائلتان إن المختفيين أخبراهما بقررا القيام برحلة على متن زورق مطاطي في اتجاه جنوب إسبانيا بشكل سري. مصدر أكد أن الشابين، انطلقا في رحلة للهجرة السرية منأكمل القراءة »
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