حوادث
إيقاف سارقي مقر العمران بالسوالم
أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم، أخيرا، خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، على الوكيل العام للملك التابع لمحكمة الاستئناف بسطات، بعد متابعتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة ليلا بواسطة الكسر وتعدد الجناة. وكشفت مصادر دركية لـ»الصباح»، أن دورية راكبة كانت تؤمن حركة السير والجولان،أكمل القراءة »
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