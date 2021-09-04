حوادث
سقوط عصابة روعت المحمدية
زعيمها غادر السجن حديثا ولا يتردد في طعن الضحايا والدرك نصب له كمينا محكما أنهت عناصر الدرك الملكي الفتح 1 بالمحمدية، أخيرا، مسلسل الرعب الذي تسببت فيه عصابة للسرقة بالعنف، وصفت بالخطيرة، تتكون من شخصين، تسببا في جروح خطيرة للعديد من الضحايا، بعد أن أطاحت بزعيمها في كمين محكم.أكمل القراءة »
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