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حوادث

سقوط عصابة روعت المحمدية

منذ 5 ساعات
زعيمها غادر السجن حديثا ولا يتردد في طعن الضحايا والدرك نصب له كمينا محكما   أنهت عناصر الدرك الملكي الفتح 1 بالمحمدية، أخيرا، مسلسل الرعب الذي تسببت فيه عصابة للسرقة بالعنف، وصفت بالخطيرة، تتكون من شخصين، تسببا في جروح خطيرة للعديد من الضحايا، بعد أن أطاحت بزعيمها في كمين محكم.أكمل القراءة »


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منذ 5 ساعات
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