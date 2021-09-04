حوادث
8 سنوات لـ”فراقشية” بأولاد افرج
ضبطا متلبسين بقيادة قطيع من رؤوس الماعز إلى وجهة مجهولة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارقين للمواشي وحكمت على كل واحد منهما ب4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركزأكمل القراءة »
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