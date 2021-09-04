حوادث
خمس سنوات لسارق بالجديدة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والاتهام بالسرقة. وسبق للشرطة القضائية بالبئر الجديد، أن أوقفت المتهم الأول بناء على شكاية تتعلق بالضرب والجرح والسرقةأكمل القراءة »
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