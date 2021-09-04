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لائحة الشباب لهزم الفساد ببوسكورة
حزب “الكتاب” رشح أطرا وكفاءات عالية لقيت مساندة مطلقة من قبل مثقفي المنطقة في الوقت الذي عجزت فيه بعض الأحزاب عن العثور على مرشحين، ما دفعها إلى فتح الباب أمام من هب ودب، لملء الفراغ في لوائحها الانتخابية، شكلت اللائحة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية ببوسكورة الاستثناء، إذ ضمت في صفوفهاأكمل القراءة »
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