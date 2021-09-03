حوادث
تهديد شهود باسم مسؤول قضائي
قدموا شهادة مزورة لنافذ متهم بالسطو على عقار بالملايير خوفا من اختلاق تهم لهم أثار شهود في ملف سطو على عقار بسطات قيمته، خمسة ملايير، تعرضهم لضغوط وتهديدات بالاعتقال باسم مسؤول قضائي لتقديم شهادة لصالح نافذ خلال التحقيق، أنه المالك الحقيقي للعقار المتنازع عليه رغم أنه غريب عن المنطقة. ودخلتأكمل القراءة »
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