حوادث
كاميرات تطيح بشرطي سارق
التقطته بزيه النظامي يستولي على ملابس ومواد تجميل داخل قيسارية وسط الرباط سقط شرطي برتبة حارس أمن بمجموعة قوات حفظ النظام العام بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، في قبضة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعدما أطاحت به كاميرات مركونة فوق محلات تجارية بقيسارية وادي الذهب بـ «باب الحد»، وهو متلبس بالاستيلاءأكمل القراءة »
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