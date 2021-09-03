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جزولي: مناضلون “كومبارس
> كيف تفسرون ظاهرة الأسر الانتخابية التي طغت على لوائح عدد من الأحزاب؟ > هذا تعبير إما عن رغبة في توريث المجال العام وامتيازاته للأقارب حتى لا يدخله أحد، أو فشل في إقناع المواطنات والمواطنين في الانخراط في العملية الانتخابية وهنا يعود المرشحون لـ”الحُشْوَة” الأسهل لملء الفراغ وهي العائلة، وكأنهمأكمل القراءة »
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