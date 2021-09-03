حوادث
حجز طن من البلاستيك بحد السوالم
تمكنت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بحد السوالم، أخيرا، من حجز كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة بحي المسيرة بمركز حد السوالم التابع لإقليم برشيد. وكشفت مصادر دركية لـ»الصباح»، أن الضابطة نفسها، داهمت المنزل المستهدف وأفلحت في إيقاف مالك المادة المحظورة ومرافقه، كما تمكنت من حجز سيارة نفعيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا