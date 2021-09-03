حوادث
الحبس لسارق المنازل بالجديدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، سارقا من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه ب4 سنوات حبسا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة والسكر العلني البين. وجاء إيقافه من قبل عناصر النجدة، بناء على إشعار من قاعة المواصلات، بضرورة التوجه إلى إقامة سكنيةأكمل القراءة »
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