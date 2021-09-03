حوادث
قتل في جلسة خمرية بآسفي
لفظ شخص في عقده الثالث، أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح أمس (الخميس)، متأثرا بجروح خطيرة، إثر تعرضه لطعنة سكين من طرف نديمه، خلال جلسة خمرية بحي اعزيب الدرعي بآسفي. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الديمومة بمصلحة الأمن الإقليمي بآسفي تلقت إشعارا مفاده، أن شخصا يحتضر، جراء تلقيه طعناتأكمل القراءة »
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