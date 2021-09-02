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“الفرقة الناجية”… وهم الانفراد بالجنة
مفهوم يؤرق المسلمين ويشيع التكفير والتخوين بينهم ويكرس كذبة امتلاك الحقيقة المطلقة يعيش جل المسلمين على الإسلام الشعبي، الموروث عن الآباء والأجداد، وهو إسلام طقوسي فلكلوري، لا ينطلق من دراسة عميقة لنصوص الدين وتشريعاته، بل يتبع عادات السابقين، ويكتفي بأداء طقوس دينية مثل الصلاة والصوم، لكن بعض المسلمين “الملتزمين”، الذينأكمل القراءة »
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