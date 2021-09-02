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مشاكل مديونة سببها البيضاء
الإدريسي رئيس المجلس الإقليمي المنتهية ولايته قال إن المنطقة تقدم خدمات المطرح والمقبرة دون مقابل قال زكرياء الإدريسي، رئيس المجلس الإقليمي لمديونة، المنتهية ولايته، إن كل مشاكل الإقليم سببها البيضاء، وإن الجميع يغض الطرف عن ذلك، بدليل أن أكبر مطارح المغرب موجود في تراب الإقليم ويسمونه “زبالة مديونة”، وهي براء منهاأكمل القراءة »
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