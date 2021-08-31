وطنية
رباح يراهن على الرقمي
انطلقت الحملة التي يقودها عزيز رباح، مرشح الحزب للانتخابات الجماعية، ومصطفى الإبراهيمي، للانتخابات التشريعية، وسط ترقب مشوب بالحذر، خصوصا أن عمال «الطوبيسات»، المحرومين من أجرتهم، توعدوا رباح بملاحقته طيلة أيام الحملة. ورغم مرور خمسة أيام على بداية الحملة الانتخابية، فإن عزيز رباح، الباحث عن ولاية ثالثة من أجل «توريث» مجلسأكمل القراءة »
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