الرياضة
بنمرزوقة يلتحق بالمغرب الفاسي
تعاقد المغرب الفاسي مع صلاح الدين بنمرزوقة، متوسط ميدان الاتحاد الزموري للخميسات، بعقد يمتد لموسمين. وتألق بنمرزوقة البالغ من العمر، 23 سنة، الموسم الماضي، رفقة الفريق الزموري، ليجد “الماص” بديلا للاعب محمد علي بامعمر، بعد أن وصلت المفاوضات معه للباب المسدود، بسبب مطالب اللاعب المالية المرتفعة. ويواجه المغرب الفاسي فيأكمل القراءة »
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