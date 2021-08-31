الرياضة
هلال الناظور… حاضر مظلم ومستقبل غامض
الجمهور يعول على الرئيس الجديد لاستعادة توهج الفريق والصراعات هوت بالنادي للأقسام السفلى أفل نجم هلال الناظور لكرة القدم في زمن قياسي. وعاش الفريق منذ نزوله للقسم الجهوي التابع لعصبة الشرق، على إيقاع الأزمات والانقسامات والاحتجاجات. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع، ظهور الفريق بوجه مشرف وربط الماضي بالحاضر،أكمل القراءة »
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