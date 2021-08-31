وطنية
19 لائحة تتنافس على مجلس بلدية الحسيمة
تدخل 19 لائحة انتخابية غمار المنافسة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ل 8 شتنبر المقبل بالحسيمة. ويعول سكان المدينة على أن تفرز الانتخابات تشكيلة مندمجة وفعالة لرفع التهميش والتذمر، والقطع مع سياسة النهب والاغتناء الفاحش لبعض المنتخبين واستغلال النفوذ وغياب المشاريع الصناعية للحد من ظاهرة البطالة التي يعانيها الشباب، والنهوض بالمدينة، والارتقاءأكمل القراءة »
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