توقيف أسرة بميناء الناظور بسبب اختبارات كورونا المزورة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء بني أنصار بالناظور، صباح اليوم الاثنين، من ضبط خمسة مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج يتحدرون من أسرة واحدة، وهم أب وثلاثة من أبنائهما، للاشتباه في إدلائهم بشواهد اختبارات مزورة للكشف عن وباء كوفيد 19>

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر متلبسين بالإدلاء باختبارات مزورة للكشف عن فيروس كوفيد19، أثناء خضوعهم لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية، تمهيدا للسفر على متن رحلة بحرية متوجهة إلى أحد الموانئ الفرنسية.

وقد تمت إحالة الموقوفين على فرقة الشرطة القضائية بالناظور، من أجل إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد بشكل مباشر وخطير الأمن الصحي.