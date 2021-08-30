منتسبون لمرشح “الأحرار” يعتدون على مرشحي “البام”

تعرض عبد الرحيم بن الضو وموسى قدام، مرشحا “البام” عن دائرة أولاد سالم بإقليم النواصر، للانتخابات الجماعية والتشريعية، ومرافقوهم، زوال اليوم الاثنين، لاعتداء همجي من قبل المرشح قطرب محمد، عن الحزب الوطني للأحرار، وجماعته، أثناء قيامهم بالحملة الانتخابية في جماعة أولاد عزوز بالإقليم ذاته.

وكشف قدام، في اتصال مع “الصباح”، تفاصيل الاعتداء “الدموي” الذي استهدف الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد اعتراض سبيل قافلتهم بالرشق بالحجارة والعصي لمنعها من دخول دوار أولاد سالم، وإفشال اللقاء الذي كان مخصصا للتواصل مع السكان.

وأضاف قدام، أن “الهجوم المرعب كان مباغتا، وجرى بطريقة هوليودية شبيهة بأفلام الرعب، إذ تمت الاستعانة بمجموعة من البلطجية، الذين تم تسخيرهم من قبل قطرب وأخيه المشاركين في الاعتداء الذي يكشف تخوف المشتبه فيهم من نجاح حملة حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيرا إلى أن “الفعل الجرمي المرتكب في حق مرشحي “البام” والمتعاطفين معهم، خلف خسائر مادية تمثلت في تكسير سياراتهم وإصابات متفاوتة الخطورة”.

وتعجب المتحدث ذاته، من السلوك غير السوي، الذي اعتبره “متعارضا مع مبادئ حزب الأحرار وعلى رأسها التنافس الشريف والاحتكام إلى الصناديق عوض استعمال أساليب العنف والبلطجة”، مطالبا رئيس حزب الحمامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة من يسعون للإضرار بصورة هذا الحزب العريق.

من جهته، أصدر الحزب الوطني للأحرار بلاغا حول الواقعة، أكد فيه رفضه التام لـ”التشابك” الذي حصل بين قافلته وقافلة “البام”، و”لكل أعمال العنف كيفما كان نوعها”.

وشدد البلاغ على رفض الحزب لـ “هذه الممارسات غير مقبولة في استحقاقات يحرص على أن يسودها الاحترام والمسؤولية”، معلنا عن طلبه “فتح تحقيق قضائي في الموضوع وإنزال الجزاء بأي طرف ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف”.

يسرى عويفي

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