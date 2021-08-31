الصباح الفني
راضي تعود بعد غياب
تستعد الفنانة المصرية عفاف راضي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب دام حوالي ربع قرن، حيث ستطل من مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس 16 شتنبر المقبل. وأعلنت عفاف راضي (67 سنة) عبر هذه الإطلالة المنتظرة عن عودتها الرسمية للحفلات الجماهيرية في مصر، وتروي عطش جمهورها بوجبة غنائية منأكمل القراءة »
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