أخنوش يؤكد تأييد سكان مراكش وثقتهم في برنامج ”الأحرار”

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تأييد عدد من سكان مراكش وثقتهم ومتابعتهم لبرامج الحزب الذي نزل للميدان منذ خمس سنوات خلت.

وقال أخنوش، في كلمة بمناسبة الزيارة التي قام بها لمراكش، أمس (الأحد)، في إطار حملة لدعم مرشحي حزب الحمامة في الانتخابات الجماعية والجهوية التشريعية، المقرر تنظيمها في الثامن من شتنبر المقبل،”لمست في هذه وخصوصا من عند واحد زوج د الناس. الأول واحد الجزار اللي قاليا بغينا التغيير، وعيينا، نريد البديل، باراكا والله يجعل البركة، والثاني واحد السيد كيبيع النعناع وشكرني على عمل وزير الفلاحة، وجاوبتو بأن هاد الشهادة باركة عليا، وتفكرت هادوك صحاب الصفوف الأمامية خمس سنين وهوما كيطيحو فالبرامج بحالا مكانو كياكلو والو، معبر عن اعتزازه بهذه الشهادة قائلا “شهادة هاد الناس تكفيني”.

وتابع أخنوش أن الحزب الذي يرأسه يتوفر على ”مقاربة تشاركية حقيقية، عكس بعض الأحزاب”، مشيرا إلى تفاوضهم “بشكل كبير من أجل تقديم مرشحين في المستوى للمواطنين”. كما أضاف في السياق ذاته “5 سنين ديال الخدمة، وكيضحكوني اللي كيقولو لينا نتوما دكاكين سياسية في حين أنهم هوما الدكاكين السياسية، اللي كيتسناو آخر 15 يوم باش ينقطو.. كنظن أنهم خايفين من 8 سبتمبر فقط”.

واسترسل رئيس حزب الحمامة خطابه قائلا ”من الأول قلنا أننا لن نلتفت ولن نجيب على هاد التشويش، ما يهمنا هو المواطن…برنامج الأحرار بغاوه المغاربة، وهو جا بعد إنصات ل 300 ألف مواطن”، مشددا على أنه “عندنا أولويات واضحة، بغينا نحسنو جودة التعليم ونضاعفو ميزانية الصحة.”