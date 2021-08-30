الوساطة في تزوير اختبارات كورونا يطيح بخمسينية في تاوريرت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، مساء أمس الأحد، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 57 سنة، تشرف على وكالة لتحويل الأموال بتاوريرت، للاشتباه في تورطها في الوساطة في تزوير شواهد اختبارات الفحص عن فيروس (كوفيد-19).

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف المشتبه فيها بتاوريرت، في سياق البحث المنجز مع ثمانية مسافرين تم توقيفهم بمطار الناظور العروي، أول أمس السبت، وهم متلبسين بتقديم شواهد اختبارات مزورة للفحص عن فيروس (كوفيد-19)، حيث أوضحت التحريات أن أحد الموقوفين حصل على شهادة فحص مزورة من المشتبه فيها مقابل مبلغ مالي قدره 750 درهم.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تواصل تدعيم وتشديد إجراءات المراقبة، بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في الشواهد الصحية، وفي مقدمتها اختبارات الكشف عن عدوى (كوفيد-19)، بما يضمن حماية الصحة العامة.