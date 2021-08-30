مقالات الرأي
رعونة نظام العسكر في الجزائر
هكذا رفض يد السلام والأخوة الممدودة له من قبل المغرب بقلم: عمر الطيبي * حاول رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، أن يكون مقنعا في التمهيد لإعلان قطع علاقات نظامه العسكري مع المغرب، من خلال إغراقه في تفاصيل مملة، غايتها لي أعناق الحقائق التاريخية، وتزييف المواقف والوقائع الآنية وتقديمها مبررات كافيةأكمل القراءة »
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