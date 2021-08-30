وطنية
الفاسي وكيلا للائحة اليسار بالحسيمة
اختارت القيادة الوطنية لفدرالية اليسار، بإجماع أعضائها، ياسين الفاسي، المحامي بهيأة الناظورـ الحسيمة والفاعل الجمعوي، لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة بالحسيمة، إذ تمت تزكيته وكيلا للائحة حزب فدرالية اليسار برمز “الرسالة”. وقال ياسين الفاسي إنه كان يطمح لقيادة لائحة مستقلة، مضيفا أن قرار تزكيته من قبل القيادة الوطنية لفدرالية اليسارأكمل القراءة »
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