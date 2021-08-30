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وطنية

الوزير عبو خارج الانتخابات

منذ 20 ساعة
  لم يترشح محمد عبو وزير سابق للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مكلف بالتجارة الخارجية، للانتخابات بجماعة بني وليد، (، بعدما ترأسها طيلة 3 عقود، خلفا لوالده الذي عمر بها أكثر من عقدين، ولم يترشح بدوره لعضويتها في الانتخابات الحالية. لأول مرة منذ سبعينات القرن الماضي، ستفرز الانتخابات بهذه الجماعةأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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