وطنية
الوزير عبو خارج الانتخابات
لم يترشح محمد عبو وزير سابق للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مكلف بالتجارة الخارجية، للانتخابات بجماعة بني وليد، (، بعدما ترأسها طيلة 3 عقود، خلفا لوالده الذي عمر بها أكثر من عقدين، ولم يترشح بدوره لعضويتها في الانتخابات الحالية. لأول مرة منذ سبعينات القرن الماضي، ستفرز الانتخابات بهذه الجماعةأكمل القراءة »
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