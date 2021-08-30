وطنية
استقالة “بيجيديين” بالناظور
تعرض العدالة والتنمية بإقليم الناظور، على بعد أيام من الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، لصفعة تنظيمية جديدة، حيث قدم أعضاء مجموعة «إعزانن» استقالتهم بشكل جماعي من التنظيم الحزبي ذاته، وقرروا عدم الترشح بألوانه خلال هذه الاستحقاقات. وكشف الأعضاء المستقيلون من حزب رئيس الحكومة، أن الأسباب الرئيسية التي دفعتهم للاستقالة تتعلقأكمل القراءة »
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