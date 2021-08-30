وطنية
الحملة تبعثر أوراق النقابات
الانتخابات جمدت قنوات الحوار الاجتماعي وأعادت مشاورات قطاعية إلى الصفر أوقفت رحلة بحث الوزراء عن مقاعد في معترك الانتخابات، قنوات الحوار الاجتماعي في قطاعات وأعادت مشاورات سنوات الولاية الحكومية المنتهية إلى نقطة الصفر. وعبرت نقابات عن أسفها الشديد على عدم استجابة مصالح وزارات للمساعي التي تم الانخراط فيها منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا