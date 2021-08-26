حوادث
الحبس لمتهمة بالإبتزاز بصور جنسية
توبعت بتهم النصب بعد تصوير ضحاياها في وضعيات مخلة بالآداب قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بمؤاخذة طليقة مصري تعمل حلاقة وأم لطفلين، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجنح النصب والتهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة وتسجيلأكمل القراءة »
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