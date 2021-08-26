الرياضة
بقالي يعود إلى الواجهة بباريس
يسعى للظهور في الجائزة الكبرى بزوريخ وتأكيد هيمنته على 3 آلاف متر موانع أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى باريس، المحطة 12 لسلسلة ملتقيات العصبة الماسية، أن سفيان بقالي، البطل المغربي الأولمبي، سيشارك في هذه الدورة، في أول ظهور له، بعد تتويجه بذهبية 3 آلاف متر موانع في أولمبياد طوكيو. وكشفت اللجنةأكمل القراءة »
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