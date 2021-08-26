الرياضة
بنكرير يتعاقد مع لاعبين جدد
أبرم شباب بنكرير لكرة القدم، الممارس بالقسم الثاني للنخبة، أربعة تعاقدات جديدة، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. وتعاقد الفريق مع المهاجم يونس أوكنا، القادم من النادي القنيطري، والذي سبق له اللعب لشباب بنكرير، كما ضم الأخير إلى صفوفه بصفة رسمية، لاعب الوسط علي فيندي، الذي لعب في الموسم الماضي للكوكب المراكشي،أكمل القراءة »
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