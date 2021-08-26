الرياضة
الكوكب يبرم أولى الصفقات
دشن الكوكب المراكشي لكرة القدم، فترة الانتقالات الحالية، بإجراء ثلاثة تعاقدات، في انتظار التوقيع للاعبين جدد يتدربون مع الفريق منذ أسبوع. وتعاقد الفريق بصفة رسمية، مع حمزة حمودي، الحارس السابق لجمعية سلا، وعدنان بردال، القادم من النادي القنيطري، ومهاجم إيفواري يدعى نابيل نيتي. وتوصل مسؤولو الكوكب إلى اتفاق نهائي معأكمل القراءة »
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