الرياضة
زيلا يلتحق بأكادير على سبيل الإعارة
انضم مروان زيلا، لاعب وسط ميدان شباب المحمدية، إلى حسنية أكادير لموسم واحد على سيبل الإعارة. ووضع امحمد فاخر، مدرب الشباب، زيلا في لائحة المغادرين، قبل أن يتدخل المكــتب المسير لإعارته إلى أكادير، بدل تسريح اللاعب. وتعرض زيلا لإصابة الموسم الماضي، حالت دون حضوره بشكل مستمر في مباريات البطولة، قبلأكمل القراءة »
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