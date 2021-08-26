حوادث
تبرئة تاجر من هتك عرض ابنته
لم تؤاخذ غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، تاجرا خمسينيا متهما بالاعتداء الجنسي على ابنته الصغيرة، لأجل جناية “هتك عرض قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول” التي تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعد اعتقاله، بناء على شكاية تقدمت بها زوجته وأم أبنائه. وبرأته من المنسوب إليه بموجب قرار صدر عنأكمل القراءة »
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