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مهرجان لإبداعات سينما التلميذ
15 أكتوبر آخر أجل لقبول الترشيحات والدورة تحمل اسم “الزياتي” أعلنت جمعية فرح للتربية والثقافة والفنون بجهة البيضاء سطات عن تنظيم مهرجان إبداعات سينما التلميذ في نسخته الثانية، بين 10 و13 نونبر المقبل، تحت شعار “التلميذ والسينما: أي رهان مستقبلي؟”. ويتضمن برنامج هذه الدورة الجديدة، التي تحمل اسم المؤلف والمخرجأكمل القراءة »
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