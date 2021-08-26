الرياضة
الوداد يبحث عن خليفة الكعبي
يبحث الوداد الرياضي، عن خليفة هدافه أيوب الكعبي، المنتقل إلى الدوري التركي. وذكر مصدر مطلع، أن الوداد الرياضي وضع اسمين ضمن اهتماماته لتعويض الكعبي، ويتعلق الأمر بالبوركينابي محمد لامين واتارا، والبينيني أودوا لشابي بيو، لاعب أس كاراكي. وفي الوقت الذي وافق فيه لشابي على الانضمام إلى الوداد، دون قيد أوأكمل القراءة »
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