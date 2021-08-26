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الصباح الفني

رجوى تتبنى رضيعة متخلى عنها

منذ ساعتين
تحدت منتقديها وتعهدت بإطلاق حملة للتضامن مع المتخلى عنهم لم تسلم الفنانة رجوى الساهلي من انتقادات بعض متابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، الذين “لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب”، منذ إعلانها تبنيها رضيعة وجدت في وضعية غير إنسانية بين القمامة في شارع بالبيضاء. وشن المنتقدون هجوما علىأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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