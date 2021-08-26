حوادث
البحث عن معتدين على مريض ذهنيا
تعذر على الضابطة القضائية للدرك ببولمان، الاستماع لضحية اعتداء جسدي عثر عليه في حالة صحية حرجة على قارعة الطريق بين كيكو وبولمان، رغم تنقل عنصرين صباح الاثنين الماضي، إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، حيث يرقد في حالة حرجة. وحلت عناصر الدرك بالمستشفى لكشف تفاصيل ما تعرض إليه،أكمل القراءة »
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