الرياضة
مالية الرجاء تحت الحجر
الرئيس وضعها تحت تصرف المنخرطين لمراقبة المصاريف لأول مرة في تاريخ النادي وضع رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء الرياضي، مالية الفريق الأخضر، تحت الافتحاص، قبل الجمع العام الاستثنائي المقبل، المقرر في 14 شتنبر المقبل. واختار الأندلسي وضع مصاريف النادي تحت مراقبة المنخرطين، بعدما طلب منهم مده بشخصين، من أجل متابعة صرفأكمل القراءة »
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