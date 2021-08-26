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الحكومة تلجأ إلى التقريع لتوفير الأوكسجين
اجتماع سري لوزير مع منتجين للغازات الطبية لإجبارهم على ترميم الأخطاء القاتلة لوزارة الصحة علمت “الصباح” أن فيلا بمنطقة عين الذئاب بالبيضاء، شهدت ليلة أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعا سريا، دعي إليه أرباب شركات تنشط في مجال إنتاج وتسويق الغازات الطبية والصناعية، خاصة الأوكسجين، وحضره وزير في حكومة العثماني، عمد فيهأكمل القراءة »
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