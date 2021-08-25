بانوراما
اجتفاف الأطفال… ناقوس الخطر
الدكتورة أومليل قالت إن النقص الحاد والسريع للسوائل من الجسم يمكن أن يدخل الطفل في غيبوبة قالت الدكتورة مينة أومليل، اختصاصية طب الأطفال، إن الرضع والأطفال دون أربع سنوات، أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالاجتفاف، خاصة في فصل الصيف، مبرزة أنه من الضروري الحرص على منح الأطفال سوائل أكثر من المعتادأكمل القراءة »
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