بانوراما
خطوات للتخلص من الرؤوس السوداء
لا تعتبر إزالة الرؤوس السوداء في المنزل أمرا صعبا، إذ يمكن القيام بها من خلال اعتماد أقنعة وتقنيات بسيطة للتخلص منها. وتعد الرؤوس السوداء من بين الأمور التي تضفي مظهرا مزعجا، وهي عبارة عن خلايا الجلد الميتة والزيت، وعند تعرضها للهواء، يتأكسد المزيج، مما يجعلها تتحول إلى اللون الأسود. وينصحأكمل القراءة »
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