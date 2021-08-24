ضباط في قبضة بارونات … إغراق مركب لتضليل الأمن

ضباط في قبضة بارونات 6

بعد الانتهاء من المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، تعيد “الصباح” قصة سقوط الضباط السامين للدرك في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، وتفاصيل أسرار المكالمات الهاتفية مع بارونات، والمحاكمة بجناح الجرائم المالية.

إنجاز: عبدالحليم لعريبي

دركي ساعد البارون “حمونعائشة” في استرجاع مخدرات بعد عطب محرك وسطا على أخرى

تواصلت عملية سقوط الدركيين العاملين بمراكز العرائش وطنجة، استنادا إلى وسائل الإثبات المقدمة، من قبل ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية لفائدة الفرقة الوطنية للدرك الملكي.

ومستجدات المكالمات هو مساعدة دركي يعمل بالفرقة البحرية بطنجة لبارون المخدرات “حمونعائشة” في إغراق مركب محمل بالمخدرات لتفادي العثور عليه من قبل مصالح الأمن، فقام الدركي باختلاس كميات مهمة من هذه الممنوعات المعدة للتهريب وبيعها في أوساط تجار المخدرات، كما كان يعمل على استبدال النوع الجيد بالرديء، وأعاد كميات مهمة إلى البارون بعد فشل عملية تهريب نتيجة تعطل محرك زورق مطاطي.

وبدا للمحققين أن الدركي كان يتواصل مع البارون الدولي وارتكب ممارسات لا تمت بصلة إلى الضوابط المهنية، والمتمثلة في التغاضي عن ذكر هويات بعض المهربين المتورطين في التهريب الدولي للمخدرات، وبعد تنزيل مضامين المكالمات الهاتفية، تبين أن الدركي كان يتباهى أمام زملائه بأنه الوحيد الذي يستطيع أن يعول عليه لتسهيل مرور كميات المخدرات وشحنها على متن الزوارق المطاطية السريعة وانطلاقها صوب وجهتها بالضفة الأخرى للمتوسط، وهو ما تأكد من خلال فحوى مكالمة هاتفية جمعت الدركي بالبارون بتاريخ 15 دجنبر 2015، واستغلال شاحنة لنقل الرمال ودراجة ثلاثية العجلات، من أجل التمويه قصد الولوج إلى ميناء العرائش، كما تكلف الدركي بتوفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل محركات الزوارق المطاطية.

وأكدت الأبحاث أن الدركي كان يفشي أسرارا مهنية من خلال تزويد البارون “حمونعائشة” ببعض المعلومات، التي يستقيها أثناء مزاولته مهامه، كتلك المتعلقة بعملية حجز 40 طنا من الشيرا بالقرب من البئر الجديد.

وأثناء وصول الدركي إلى مقر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية وجد مجموعة من المكالمات الهاتفية، التي دارت بينه وبين الكولونيل قائد سرية الدرك البحري بجهوية طنجة، فأكد أنه كان مسؤوله المباشر، كما عرض عليه ضباط البحث مكالمات مع البارون الشهير، لكن الدركي أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه في مضمون المكالمات الهاتفية والمحادثات الصوتية، مؤكدا أنه لا يعرف شخصيا البارون، لكن وجد إحراجا كبيرا بعد عرض مجموعة من المكالمات الهاتفية والتي تعود إليه، ورغم ذلك طالب بتضمين تصريحاته بالإنكار.