بانوراما
ما بعد الشهرة
فضيلة بنموسى… فنانة عصامية الحلقة الأخيرة هي فنانة دخلت قلوب المغاربة دون استئذان لخفة روحها وعفويتها ولكنتها المراكشية. فنانة لم تأت إلى الفن صدفة، بل عصامية كونت نفسها بنفسها ودخلت الميدان بعد تحدي ظروف الفقر، الذي عاشت ويلاته. زاوجت بين الخياطة والتمثيل، قبل دخول المسرح بفرقة الهواة. ناورت من أجلأكمل القراءة »
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