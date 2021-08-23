انتخاب أخطور رئيسا للغرفة الفلاحية لجهة الداخلة وادي الذهب

تم، أمس (الأحد)، انتخاب محمد أخطور عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للغرفة الفلاحية لجهة الداخلة – وادي الذهب.

كما تم انتخاب كل من سيدي أحمد الخليل نائبا أولا للرئيس، وإبراهيم سالم الهيري نائبا ثانيا، وبثينة حنان نائبا ثالثا، ومحمد فاضل حميد نائبا رابعا، وهم من حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويتكون مكتب الغرفة أيضا من باربة حريبلات، ولعبيدي باهية، في منصبي كاتب المجلس ونائب الكاتب على التوالي، فيما تم تعيين العبد محمد عالي مقررا للميزانية.

وكان حزب الاستقلال تبوأ المرتبة الأولى خلال انتخابات الغرفة الفلاحية، المنظمة في 6 غشت الجاري، على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، بحصوله على ستة مقاعد من أصل 11 مقعدا المخصصة للجهة، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بخمسة مقاعد.