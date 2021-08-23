fbpx
بانوراما

أغذية تقي من تأثيرات الشمس

منذ 53 ثانية
ادهشور قال إن أطعمة ترفع من قدرة الجلد على مقاومة ضرباتها وتخفض من نسبة الالتهاب كشف محمد ادهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، العلاقة بين تناول بعض العناصر الغذائية، والوقاية من التأثيرات السلبية للتعرض لأشعة الشمس، سيما الأشعة فوق البنفسجية. وأوضح ادهشور في حوار مع “الصباح” أن الكاروتينويدات، ترفع منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 53 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى