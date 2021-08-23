بانوراما
أغذية تقي من تأثيرات الشمس
ادهشور قال إن أطعمة ترفع من قدرة الجلد على مقاومة ضرباتها وتخفض من نسبة الالتهاب كشف محمد ادهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، العلاقة بين تناول بعض العناصر الغذائية، والوقاية من التأثيرات السلبية للتعرض لأشعة الشمس، سيما الأشعة فوق البنفسجية. وأوضح ادهشور في حوار مع “الصباح” أن الكاروتينويدات، ترفع منأكمل القراءة »
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