افتتاحية
لعب الكبار
لا مكان للصغار في عالم اليوم، ولا مكان للكيانات المرتعدة والخائفة، التي لا يمكنها العيش خارج ماء تحالفات تقليدية هشة تضرها أكثر مما تنفعها. فإما أن تكون قويا بتاريخك ومؤسساتك واختياراتك وخصوصياتك وقراراتك الوطنية المستقلة، وإما أن يأكلك الضباع في ولائم الجياع. فلا يكفي أن تكون، اليوم، مجرد دولة لهاأكمل القراءة »
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